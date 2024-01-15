 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Serüveni Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Serüveni Anlatıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videosunu paylaştı.

Türkiye\'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı\'nın Uzay Serüveni Anlatıldı
15.01.2024 - 17:21,
Abone Ol

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu serüvenini anlattığı videosunu paylaştı. F-16 pilotu Gezeravcı videoda, "Kanatsız bir halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın, 18 Ocak'ta başlayacağı uzay yolculuğu öncesi süreci anlattığı videoyu paylaştı. Kacır, "Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

'6 YAŞIMDA BU UÇAĞI KULLANACAĞIM DEDİM'

F-16 pilotu olan Türk astronot Alper Gezeravcı, görüntülerine yer verilen videoda şöyle dedi:

"5-6 yaşlarında köyde yaşıyordum. İlk kez uçak gördüğümde gökyüzünde büyükannemin yanında olduğumu hatırlıyorum. 'Ben bu uçağı kullanacağım nene' dediğimi hatırlıyorum kendisine. Gökyüzünde uçakla yapılan her türlü manevra beni her zaman derinden etkilemiştir. Demir kanatlarla çıkabildiğim en yüksek irtifa şu ana dek 51 bin fit oldu. Mavi gezegene çıplak gözle yukarıdan bakmak nasıl bir his olacak çok merak ediyorum. Kanatsız bir halde uzayda uçabilmek muhteşem bir his olacak."

Gezeravcı, uzayın şimdiye dek hayallerini süslemediğine dikkat çekerek, "Çünkü 'uzay' dediğimizde ülke olarak zaten biz tamamıyla bu alanın dışındaydık. Bu yüzden belgesellerde, filmlerde uzayla ilgili sahneleri gördüğümde kendime hemen hatırlatırdım 'bu başka milletlerin rüyası' diye. Gecenin bir yarısı operasyonel bir ucuştan dönerken haberlerde Cumhurbaşkanımızı gördüm. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğine dair tarihi kararını bizlere açıklıyordu. Türkiye gibi bir ülke için bu çok büyük bir adımdı. Zira bu ülkenin evlatlarının hayallerinin önünde duran bir perdenin kalkması anlamına geliyordu. O andan itibaren bunu ciddi ciddi düşünmeye başladım. Oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. En nihayetinde Türkiye'nin uzay programına seçilmiştik. Muazzam ve harika bir histi gerçekten. Benim ismimin bir önemi yok. Önemli olan milletimizin, ülkemizin geleceğe yönelik bu önemli adımı atmaya kararlı olduğunu hatırlamaları. Artık gökyüzünün sınırlarının ötesine geçerek derin uzay düşleri kurabildiğimizi görmeleri" ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, mürettebatın Alper Gezeravcı için düşüncelerine de yer verildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Savunma, Teknoloji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Serüveni Anlatıldı - Son Dakika


18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın

Son Dakika
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:39:09. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Uzay Yolcusu Alper Gezeravcı'nın Uzay Serüveni Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement