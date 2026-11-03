Türkiye\'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin ile görüştü

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holgui, adada temaslarını sürdürüyor. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Ali Murat Başçeri'nin büyükelçilikte Holguin ile görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunan Holguin'in iki liderle 9 Kasım Pazartesi günü üçlü görüşmede bir araya gelmesi bekleniyor.