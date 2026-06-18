Türkiye, Paris'te Teknoloji Merkezini Tanıttı - Son Dakika
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Türkiye, Paris'te Teknoloji Merkezini Tanıttı

18.06.2026 20:21
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Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji alanındaki dönüşümünü Fransa'da tanıttı ve işbirliği fırsatlarını görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır, "Türkiye teknoloji ve üretimde küresel bir merkez oluyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden biri olan VivaTech kapsamında dünyanın dört bir yanından girişimci, yatırımcı ve teknoloji liderleriyle bir araya geldiklerini belirtti. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını ifade eden Kacır, teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle de görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye Pavilyonu'nda girişimcilerle buluştuklarını aktaran Kacır, yapay zekadan finans teknolojilerine, oyun teknolojilerinden mobilite ve dijital teknolojilere kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk girişimlerinin geliştirdikleri yenilikçi çözümleri küresel yatırımcılarla buluşturduğunu kaydetti.

Paris Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde Fransa iş dünyasının temsilcileriyle de bir araya geldiklerini belirten Bakan Kacır, Türkiye'yi yüksek teknolojili üretimin küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen HIT-30 Programı'nın detaylarını paylaştıklarını ifade etti. Kacır, Türkiye'nin üretim gücü, ileri teknoloji kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla sunduğu yatırım fırsatlarının değerlendirildiğini söyledi.

Temasları kapsamında Eurosatory 2026 Savunma Sanayii Fuarı'nı da ziyaret eden Kacır, Türkiye'nin önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin stantlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kacır ayrıca, Fransa Sanayiden Sorumlu Delege Bakanı Sébastien Martin ile görüşerek iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanlarını ele aldı.

Paris programı kapsamında nükleer enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren Framatome, TotalEnergies ve kalkınma finansmanı kuruluşu AFD yetkilileriyle de görüşen Bakan Kacır, enerji, sanayide yeşil dönüşüm ve iklim finansmanı alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, Paris'te Teknoloji Merkezini Tanıttı - Son Dakika

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