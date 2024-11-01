Türkiye-Romanya Ticaret Görüşmeleri

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bükreş'te Türkiye- Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısı için Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. Bakan Bolat, ziyareti kapsamında Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Ştefan-Radu Oprea ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, yatırım alanları, enerji, savunma sanayi alanlarındaki iş birliği imkanları ve Gümrük Birliği modernizasyonu ele alındı.

Ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor

Bakan Bolat daha sonra Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Oprea'nın ev sahipliğinde Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) ikinci dönem toplantısına katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "JETCO Toplantısının Türkiye ve Romanya'nın ortaklığını daha da güçlendirme ve 10.6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 15 milyara çıkarma noktasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Türkiye olarak önemli yatırımcılardan biri olduğumuz Romanya'da bu yatırımlarımızı daha da çeşitlendirmek ve iş birliği alanlarını genişletmek arzusundayız. Bu doğrultuda bugün iş dünyamızdan temsilcilerin de katılımı ile düzenlediğimiz toplantıda savunma sanayi, enerji, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi başta olmak üzere yeni iş birliği imkanlarını ele aldık ve Gümrük Birliği modernizasyonunun Romanya ve AB ile ilişkilerimize olumlu yansıtacağını belirttik. Toplantı çerçevesinde ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için imzaladığımız Ortak Protokolün her iki ülke açısından hayırlı olmasını temenni eder, ev sahibi Romanya'ya sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BÜKREŞ