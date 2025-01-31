Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyisi

Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyisi

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin son 20 yılda sağlık hizmetlerinde büyük bir başarı elde ettiğini belirtti.

31.01.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi." dedi.

Memişoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi'nin açılış töreninde, örnek olacak bir kurumun hizmete başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sömürü ve kötülük medeniyetinin artık değişmesi gerektiğini, iyilik, doğruluk ve barış medeniyeti iddiasında olabilmenin önemli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bu sorumluluğun her birimizin farkında olması gerekir." ifadesini kullandı.

"Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, birlikte olacağız ve dünyada mazlumları, ezilmişliği, kötülüğü yenmek için ümit beslemeye çalışanların temsilcisi olacağız." diyen Memişoğlu, bunu gençlerin başaracağını belirtti.

Bakan Memişoğlu gençlerin açılan yolda ilerleyerek, Türkiye'yi çok daha etkin, kuvvetli, iyiliğin tarafını savunan bir ülke haline getireceğini anlattı.

Türkiye'nin sağlık hizmeti alanında çok iyi bir noktaya geldiğine dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti, altyapısı, insan gücü anlamında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Türkiye, son 20 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkesi haline geldi. Hem ücretsiz hem yaygın hem de çok iyi altyapısı, insan gücüyle bunu esasında salgında da depremde de bütün afetlerinde gösterdi. Hatta sadece Türkiye için değil Türkiye dışındaki insanlara, muhtaçlara da elini uzatarak gösterdi. Onun için hepimizin bu sisteme sahip çıkması gerekir. Daha iyi yapmamızın çalışmasını yapmaya geldik buraya."

Yapılanların yetmeyeceğini, daha ilerleyecek çok yol olduğunu aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Biz sağlık hizmeti sunuyoruz, bilgisini biliyoruz ama yetmez. Bundan sonra sağlık, bilgisini üretip bu ürettiğimiz bilgiyi, teknolojiye ve ekonomiye, finansa yönetecek, gönderecek, ekonomik gelir elde edecek ve kendi kendine yetebilecek, sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım. Bilgiyi bilim yapmak yetmez artık bu ülkeye, bilim üretmek gerekir. 'Yeni bir şey söyledik, bulduk, yapıyoruz.' dememiz lazım. Buna hem insan gücümüz hem alt yapımız hem de irademiz var."

Bakan Memişoğlu, dünyanın en zengin 2 doktorunun Türk olduğuna, bu kazancı bir aşıyı ürettikleri için sağladıklarına dikkati çekerek, "Bilim üretirseniz hükmedersiniz, büyürsünüz, size muhtaç olurlar, eğer siz iyiyseniz o bilgiyi iyi yönde kullanırsınız." dedi.

İstanbul'da, 1973'ten 2010'a kadar 100 yatağın üstünde hiç kamu hastanesi yapılmadığı bilgisini veren Memişoğlu, "Biz, sadece 5 yılda, 28 hastane yaptık hem de en küçüğü 400 yataklı. Bu, bizim devletimizin, milletimizin gücü, yapabilirliğimizin göstergesi." diye konuştu.

Açılış törenine, Vali Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Adil Biçer, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, NG Kütahya Kurucu Başkanı Nafi Güral, Nafi Güral Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gülsüm Güral, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:50:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Sağlıkta Dünyanın En İyisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.