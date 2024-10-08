Türkiye-Slovenya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Slovenya İlişkileri Güçleniyor

Oktay ve Bakovic, Türkiye-Slovenya ilişkilerini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

08.10.2024 14:16
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Predrag Bakovic ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Oktay, heyetle Meclis'te gerçekleşen görüşmede, dünyanın bölgesel ve küresel düzeyde çok zor zamanlara şahitlik ettiğini anımsatarak, ziyaretinden dolayı Bakovic'e teşekkür etti.

"Bu zamanlama büyük önem taşıyor. (Bu ziyaret) parlamentolarımız ve ülkelerimiz arasındaki mevcut ilişkilerin nasıl güçlendirileceği ve derinleştirileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak için paha biçilemez bir fırsat" diyen Oktay, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Fuat Oktay, Türkiye ve Slovenya'nın, stratejik müttefik ve dost olarak mükemmel ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, iki ülke arasında imzalanan 2024-2026 Stratejik Eylem Planı'nı hatırlattı. İki ülke arasında yapılan üst düzey ziyaretlere değinen Oktay, parlamento diplomasisinin mevcut uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde en önemli unsurlardan biri haline geldiğine dikkati çekti. Oktay, "Karşılıklı anlayışın geliştirilmesine, deneyimlerin paylaşılması bakımından, parlamentolar arası ilişkilere büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Slovenya arasındaki ticaret hacminin 2023'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Oktay, Bakovic ve beraberindeki heyetle Filistin'de devam eden "soykırım", Rusya- Ukrayna Savaşı, Balkanlar ve Kıbrıs'taki konular gibi bölgesel ve küresel meseleleri ele alacaklarını anlattı.

Slovenya Meclisi Dış Politika Komitesi Başkanı Bakovic ise gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki işbirliğinin temelinin 2011'de atıldığını söyleyen Bakovic, ticaret alanında ilişkilerin geliştiğini, Türk şirketlerin Slovenya pazarında daha güçlü bir varlığa sahip olduğunu aktardı.

Bakovic, bilim, kültür ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması açısından halihazırda iki ülke için de çok sayıda fırsatın bulunduğunu vurguladı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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