Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta toplanıyor. Toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanıyor.

21.08.2024 17:17  Güncelleme: 17:30
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle pazar günü Ahlat'ta toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında atılan ve atılacak adımlar ele alınacak. Kabine'de, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum, ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta toplanacak

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK

Bu yıl 953'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılması planlanan Kabine toplantısı bir ilk olarak tarihe geçecek.

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta toplanacak

CİDDİ ANLAMDA KATKI KATKI VERMELİYİZ

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz Gülmez, bir ilk olarak Kabine toplantısının Ahlat'ta yapılacağını ifade ederek "Kabine toplantısı inşallah 25 Ağustos'ta Ahlat'ta yapılacak. Bizler de ciddi anlamda katkı vermeliyiz. Dolayısıyla sizlerle bir toplantı yapalım, nasıl bir organize yapalım, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızı burada en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek, onları en iyi şekilde nasıl ağırlayabiliriz anlamında istişare yapalım ve konuşalım istedik sizlerle. Bu noktada görüş ve önerileriniz bizler için önemlidir" dedi.

Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat\'ta yapılacak

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Son Dakika Politika Türkiye tarihinde bir ilk! Kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (32)

  • Emrah Aytekin: Ankara dar gelmiş! Çok bunaldı bu millet çooookk 100 28 Yanıtla
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