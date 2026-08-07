Türkiye Tarımsal Hasılada Zirveye Çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kars'ta gerçekleştirilen programda Türkiye'nin tarımsal potansiyeline, tarımsal hasılasına ve hayvancılık sektörüne yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu belirterek, hayvancılıkta uygulanan politikaların sonuç vermeye başladığını belirtti.

"Türkiye tarımsal hasılada Avrupa'nın zirvesinde"

Türkiye'nin tarım alanındaki potansiyeline ilişkin rakamları paylaşan Bakan Yumaklı, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin toplam tarım arazisi büyüklüğü bakımından dünyada 33'üncü sırada, ekilebilir tarım arazisi bakımından ise 14'üncü sırada bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarımsal hasıla açısından ise önemli bir başarı ortaya koyduğunu belirten Yumaklı, ülkenin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını vurguladı.

Yumaklı, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve zirai dona rağmen Türkiye'nin 83 milyar doların üzerinde tarımsal hasıla gerçekleştirdiğini belirterek, bu başarının yalnızca devlet destekleriyle açıklanamayacağını söyledi.

"Bu başarı üreticimizin alın teriyle mümkün"

Tarım sektöründeki başarının temelinde üreticilerin emeği ve toprağa sahip çıkmasının bulunduğuna dikkat çeken Yumaklı, devlet tarafından sağlanan desteklerin üreticilerin gayretiyle birleştiğini ifade etti.

Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından üreticinin emeğinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin tarımda elde ettiği sonuçların sahadaki üreticilerin alın terinin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

"Hayvancılık stratejik sektör olarak görülüyor"

Karslılara da seslenen Bakan Yumaklı, hayvancılığın hükümetleri açısından her zaman stratejik bir sektör olarak değerlendirildiğini söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde hayvancılığa verilen desteklere ilişkin rakamları paylaşan Yumaklı, son 24 yılda reel rakamlarla 654 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

Devlet destekleri ile üreticilerin emeğinin bir araya gelmesi sonucunda Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında önemli artışlar sağlandığını belirten Yumaklı, yalnızca hayvan sayısının artırılmasının değil, aynı zamanda verimlilik, kalite ve kayıtlı üretimin de önceliklendirildiğini vurguladı.

"Hayvancılıkta yeni dönem: Planlı ve verimli üretim"

Bakan Yumaklı, hayvancılık sektörünün geleceğine yönelik önemli adımlardan birinin 2024 yılında açıklanan Hayvancılıkta Yol Haritası olduğunu söyledi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadeleden destekleme modeline, planlı üretimden verimlilik uygulamalarına kadar birçok başlığı kapsayan yol haritasının kararlılıkla uygulandığını belirten Yumaklı, sürecin dinamik bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Yol haritasının temel hedefleri arasında hayvan sağlığının korunması, üretimin planlanması, verimliliğin artırılması ve üreticinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması bulunuyor.

"Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında dikkat çeken artış"

Uygulanan politikaların sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Bakan Yumaklı, hayvan varlığındaki artışa ilişkin güncel rakamları da paylaştı.

Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, 2023 yılı Aralık ayından bu yana büyükbaş hayvan sayısı yüzde 7, küçükbaş hayvan varlığı ise yüzde 11 arttı.

Bu artışın, hayvancılık sektöründe uygulanan destekleme, planlama, hastalıklarla mücadele ve verimlilik odaklı politikaların sahadaki yansımalarından biri olduğu belirtildi.

"Kars'ın hayvancılık potansiyeli önem taşıyor"

Hayvancılığın Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı'nın açıklamaları, hayvancılığın kent ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu Kars açısından da dikkat çekti.

Geniş mera alanları, büyükbaş hayvancılık kültürü ve üretim potansiyeliyle öne çıkan Kars'ta hayvancılığın daha verimli, sağlıklı ve kayıtlı şekilde yürütülmesi, üreticilerin gelirlerinin artırılması açısından önem taşıyor.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta sahip olduğu potansiyeli daha ileriye taşımak için üretici desteklerinin yanı sıra planlı üretim, hayvan sağlığı, verimlilik ve kayıtlı üretim çalışmalarının sürdürüleceği mesajını verdi.