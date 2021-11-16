Üye Girişi
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste - Son Dakika

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste

16.11.2021 19:16
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara göre, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara göre, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız." dedi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2020 Yılı Sayıştay Raporu'nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin 2019'da turizm sektöründe parlak bir yıl geçirdiğini, turizm gelirleri ve turist sayısı konusunda tarihinin en iyi rakamlarını yakaladığını söyledi.

Kovid-19 salgınının, büyük beklentiyle girilen 2020'de turizme olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Alpaslan, dünya genelinde turizm sektöründe yüzde 80 oranında daralma yaşandığını belirtti. Alpaslan, turizmde, TGA'nın esnek yapısı, hızlı karar alabilme ve bunu hızla uygulayabilme kabiliyetiyle önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme sürecinde, turistlerin sağlıklı tatil yapabilmelerini sağlayacak Güvenlik Turizm Sertifika Programı'nı başlattıklarını hatırlatan Alpaslan söz konusu programın dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Turizm sektörünün, TGA'nın çalışmaları sayesinde Kovid-19 sürecini başarılı şekilde geçirdiğini anlatan Alpaslan şöyle konuştu:

"Gerek 2020'de gerekse 2021'in ilk üç çeyreklik döneminde elde edilen rakamlar, dünyadan, özellikle Akdeniz ülkelerinden çok daha hızlı büyüme sağladığımızı gösteriyor. 2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara baktığımızda, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani ilk kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in ilk 9 ayında geride bıraktık. Bu, tesadüf değil. Bunda TGA ile yaptığımız çalışmalar en başat rolü oynuyor. TGA olmasaydı turizm sektörümüz çok daha büyük sıkıntılar yaşardı."???????

Türkiye'deki bütün turizm deneyimlerini kapsayan bir dijital platform olan GoTürkiye portalının hayata geçirildiğini hatırlatan Alpaslan, GoTürkiye'nin, dünyanın en başarılı, en fazla ziyaret edilen dijital platformlarından olduğunu belirtti.

Alpaslan, 81 ilde il turizm tanıtım ve geliştirme kurulları oluşturulacağına değinerek, "Valilerin başkanlığında, sektör temsilcileri, tüm kamu kurumlarının temsilcileri ve il müdürlüğümüz çerçevesinde il tanıtma kurulları oluşturduk. Bunlardan 54'ü faaliyete geçti. Kalanları da Mart 2022'ye kadar faaliyete geçireceğiz." dedi.

"Sosyal medyada 6,7 milyar gösterime ulaştık"

TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de Ajansın 2020'de yürüttüğü faaliyetler konusunda sunum yaptı.

Temel stratejisi Türkiye markasını ve turizmini yurt dışına tanıtmak olan TGA'nın, turizmin gerek turist sayısı gerekse gelir olarak ilerlemesini, büyümesini sağlamak için kurulduğunu anımsatan Lokmanhekim, 2020'de global Türkiye tanıtımında 82 ülkede faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Lokmanhekim, 17 ülkenin televizyon kanallarında Türkiye reklam ve tanıtımlarını gösterdiklerini, 82 ülkede ise dijital mecralarda Türkiye reklamı yaptıklarını anlattı.

8 farklı ülkede basılı mecralarda, dergilerde, Türkiye ile ilgili reklam ve haberler çıkardıklarını 97 farklı ülkede kurumsal iletişim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Lokmanhekim, "Yaptığımız ağırlama faaliyetleriyle yaklaşık 312 milyon etkileşim sağladık. Sosyal medyada ise 6,7 milyar gösterime ulaştık. Bunlar 2020'de Türkiye tanıtımı ile ilgili yurt dışı mecralarda ulaştığımız rakamlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de dünyadaki ilk örneklerden olan Güvenlik Turizm Sertifikası ile güvenli turizm iletişiminde bulunduklarını anlatan Lokmanhekim şunları kaydetti:

"GoTürkiye adını verdiğimiz, gerçekten dünyanın en başarılılarından olduğunu söyleyebileceğim bir dijital platformumuz var. Ülkemizin tüm coğrafi bölgesinden, 81 ilinden, turizm odaklı tüm ürünleri, mesajları, içeriği sürekli güncelleyerek bu platformdan yayınlıyoruz. Destinasyonların yanında ürünlerimizi de GoTürkiye platformunda 50'ye aşkın turizm ürünü başlığı altında dünyanın görüşüne sunuyoruz, insanların GoTürkiye'den ülkemiz ve turizm hakkında bilgi almalarını temin ediyoruz."

Türkiye, İspanya, İtalya, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste - Son Dakika


Son Dakika

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım 18:49 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu 18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti 17:51 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
19:08 Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı
18:48 Stefan Kuntz'un A Milli Takım'da forma vermediği Yusuf Yazıcı'dan takdir toplayan paylaşım
18:29 İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine yüzde 47'ye varan zam yapıldı
18:28 Son karar Fatih Terim'e kaldı! Sofiane Feghouli sözleşmesinde indirim yapmaya hazır
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kez okuduğu "Ey Sevgili" şiiri öksüz kaldı
18:25 Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu
18:24 Burak Yılmaz, kritik Karadağ maçı öncesi takım arkadaşlarına uyarılarda bulundu: Hollanda-Norveç maçını unutun
17:58 Yaptığı hareket Lady Gaga'ya pahalıya mal oldu! Şarkıcı frikik verdi
17:50 Son Dakika: Ünlü şair Sezai Karakoç hayatını kaybetti
17:49 Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını öne süren Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor
Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı         
19:08
Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi         
18:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu         
18:10
Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı         
17:37
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş Canice katledilen kadının kimliği belli oldu! Beraber yaşadığı kişi daha önce öldürmekle tehdit etmiş         
16:32
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 19:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement