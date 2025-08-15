Türkiye, Üretimde Avrupa\'nın Lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü üretme kabiliyetine sahip ve en fazla sayıda ülkeye ihracat yapma yetkinliğine sahip ülkedir." dedi.

Bakan Kacır, AK Parti Artvin Teşkilat Buluşması'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam kadro sahada olduklarını, adım atılmadık yer bırakmayacaklarını söyledi.

AK Parti'nin 24 yıllık yolculuğunda Türk milleti ile el ele yürüdüklerini belirten Kacır, yine milletten aldıkları güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini vurguladı.

Kacır, Türkiye'nin sanayi hamlesinin AK Parti iktidarları döneminde gerçekleştirildiğine işaret ederek "Türkiye'nin üretim merkezi haline geldiği, Avrupa'da değer zincirinin en önemli oyuncularından biri haline geldiği dönem oldu. Bugün Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafyada en fazla çeşit ürünü üretme kabiliyetine sahip ve en fazla sayıda ülkeye ihracat yapma yetkinliğine sahip ülkedir." diye konuştu.

"Dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 68'i Türk markalarında"

Bugünlere kolay gelinmediğinin altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Organize sanayi bölgelerini (OSB) yurdun dört bir tarafında yükselttik. Biz iktidara geldiğimizde 192 OSB'de 11 bin fabrikanın bacası tütüyordu. Şimdi 369 OSB var, 60 bin fabrikada çarklar dönüyor. Biz iktidara geldiğimizde 415 bin kardeşimiz OSB'lerde istihdam ediliyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kardeşimiz OSB'lerde alın teri, akıl teri döküyor. Biz iktidara geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı, şimdi ihracatımızı 269 milyar dolar düzeyine hep birlikte taşıdık. Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir numara. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numara. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numara. Düz camda, demir çelikte, çimentoda pek çok alanda Türkiye Avrupa'nın üretim merkezi haline geldi."

Bakan Kacır, Türkiye'nin geçmişte helikopter, uçak üreten bir ülke olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Ama şimdi KAAN'la, KIZILELMA'yla, BAYRAKTAR'la, ANKA'yla, AKINCI'yla, AKSUNGUR'la, HÜRKUŞ'la, HÜRJET'le, ATAK'la, GÖKBEY'le Türk milletinin imzasını gökyüzüne atıyoruz. Dünya insansız hava aracı pazarının yüzde 68'i Türk markalarında. Bu muazzam bir başarı hikayesi ve aydınlık yarınlarımızın Allah'ın izniyle güvencesi. Bu yola devam edeceğiz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini gerçekleştireceğiz. Türk gençliğiyle, TEKNOFEST kuşağıyla birlikte olacağız. Milyonlarca gencimiz artık bu heyecanın bir parçası. Binlerce gencimiz kendi teknoloji girişimlerini kuruyor, büyütüyor, bu yolculuğa dahil oluyor artık. Bir yandan da bu kalkınma seferberliğine 81 şehrimizin tümünü dahil edeceğiz. Yerel kalkınma hamlesini icra edecek ve tüm şehirlerimizde daha müreffeh, daha aydınlık yarınları milletimizle birlikte inşa edeceğiz."

MHP Artvin İl Başkanlığını, ardından da Şehit Dursun Acar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Kacır, Artvin Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Sanayiciler ile İstişare Toplantısı"na katıldı.