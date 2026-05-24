Türkiye ve 14 Ülkeden Kudüs Tepkisi - Son Dakika
Türkiye ve 14 Ülkeden Kudüs Tepkisi

24.05.2026 15:44
Türkiye ve 14 ülke, Somaliland'in Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı, uluslararası hukuku ihlal olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE ve 14 ülke, sözde Somaliland bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı adımı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Cibuti Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Filistin Devleti, Katar Devleti, Lübnan Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti, Sudan Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Yemen Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları sözde 'Somaliland' bölgesinin işgal altındaki Kudüs'te sözde bir 'büyükelçilik' açma yönünde attığı yasa dışı ve kabul edilemez adımı en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu adım, uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası kararların açık bir ihlali olup, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün doğrudan bir ihlalini teşkil etmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Dışişleri Bakanları ayrıca, işgal altındaki Kudüs'te hukuka aykırı bir durumu derinleştirmeyi amaçlayan ya da uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı herhangi bir yapıya veya düzenlemeye meşruiyet kazandırmayı hedefleyen her türlü tek taraflı adımı kesin bir dille reddettiklerini yinelemektedir. Dışişleri Bakanları, Doğu Kudüs'ün 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin toprağı olduğunu ve hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin hükümsüz olduğunu ve hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını tekrarlamaktadır. Dışişleri Bakanları ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteklerini ve Somali'nin toprak bütünlüğüne halel getiren veya egemenliğini ihlal eden tüm tek taraflı girişimleri kesin bir şekilde reddettiklerini vurgulamaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP'yi yine kurtardın Kemal Bey
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
