Türkiye ve Azerbaycan, enerji alanında işbirliğini ileriye taşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'la ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'daki temaslarını tamamladı. Bakan Bayraktar, Bakü'deki temaslarının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" anlayışı içerisinde enerji alanında yoğun bir işbirliği ve temas içerisinde olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bugün çalışma toplantıları kapsamında hem değerli meslektaşım Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov beyle çok verimli toplantılar gerçekleştirdik" dedi.

Azerbaycan'la ilişkilerin temelinde doğalgaz ve petrol alanında yapılan çalışmalar olduğunu belirten Bayraktar, "Bunu geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de daha ileriye götürmek istiyoruz. Özellikle bölgesel anlamda oynadığımız rol, birlikte Avrupa'nın arz güvenliğine katkımız. Bu konular burada bugün ele aldığımız konular arasında" diye konuştu.

"Dünya petrol arzı için önem arz eden operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz"

Elektrik alanındaki işbirliğinin Azerbaycan ile Türkiye'yi biraz daha birbirine bağlayacağını ifade eden Bayraktar, "Burada da özellikle Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik ihracatı ve burada üretilecek elektriğin Türkiye piyasasına gelmesi konularını teknik düzeyde ele aldık. Bundan sonraki süreçte de bunu daha da ileri götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu hazırlıklarının da görüşüldüğünü söyleyen Bayraktar, "Dördüncüsünü bu yıl gerçekleştireceğiz ve inşallah dördüncü toplantımız Türkiye'de olacak" ifadelerini kullandı.

Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattı vasıtasıyla uzun yıllardır Azerbaycan petrolünün Türkiye'ye, Ceyhan Limanı'na ve oradan da dünya piyasalarına gittiğini kaydeden Bayraktar, "Dünya petrol arzı için çok önem arz eden bir operasyonu uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Bundan sonra da devam ettireceğiz. Bu çerçevede bu yapıcı ikili işbirliğimizi iki kardeş ülke olarak daha ileriye taşımak için enerji alanında kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi. - BAKÜ