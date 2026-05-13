Türkiye ve Belçika Enerji İşbirliği Görüşmesi

13.05.2026 17:59
Bakan Bayraktar, Belçika Dışişleri Bakanı ile enerji işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de yer aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra Belçika'nın önde gelen şirketlerinin temsilcilerini kabul ederek Türkiye'nin enerji vizyonunu paylaştı.

'KARŞILIKLI DİYALOĞUN DERİNLEŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Şirket temsilcileriyle temasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayraktar, "Enerji sepetimizi yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar her alanda varlık gösteren çok boyutlu bir anlayışla şekillendirdiğimizi aktardık. Arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık bir anlayışla enerji alanındaki uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz. İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
06:28
Trump, 9 Yıl Sonra Çin'i Ziyaret Etti
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
