Türkiye ve Belçika Sağlık İş Birliği Gelişiyor

13.05.2026 17:00
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Belçika yetkilileriyle sağlık alanında iş birliği fırsatlarını görüştü.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Belçika Valonya Hükümeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi, Sanayi, İstihdam, Eğitim, Araştırma ve Dijital Teknoloji Bakanı Pierre-Yves Jeholet ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Memişoğlu, Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin Türkiye'ye yaptığı 'Ekonomik Misyon' ziyareti kapsamında Belçika Valonya Hükümeti Başkan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile bir araya geldi. Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde yapılan heyetler arası ikili görüşmede, Türkiye ve Belçika arasında sağlık alanındaki ilişkiler ve iş birliği fırsatları değerlendirildi. Ayrıca yeni ortaklıkların kurulması ve mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde de duruldu" denildi.

Kaynak: DHA

