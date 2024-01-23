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Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji anlaşmalarını somutlaştırmak için yol haritasını ele aldılar - Son Dakika
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Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji anlaşmalarını somutlaştırmak için yol haritasını ele aldılar

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir araya gelerek, geçtiğimiz yıl imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılması için izlenecek yol haritasını ele aldıklarını açıkladı. Yeni projelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliğinin ilerletilmesi hedefleniyor.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji anlaşmalarını somutlaştırmak için yol haritasını ele aldılar
23.01.2024 - 13:13,
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, geçtiğimiz yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri enerji anlaşmalarını somutlaştırmak için yol haritasını ele aldılar - Son Dakika
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