Türkiye ve Endonezya'dan Güçlü İş Birliği - Son Dakika
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Türkiye ve Endonezya'dan Güçlü İş Birliği

03.06.2026 12:08
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Endonezya'nın iş birliğini ve ticaret hedeflerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi" dedi.

Bakan Fidan, Singapur ziyaretinin ardından Endonezya'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Endonezya'daki temasların, gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli olduğunu kaydeden Fidan, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede; savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren iş birliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Cumhurbaşkanı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamızı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdik. Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi. Görüşmelerimizde ayrıca, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında derinlikli ve kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesindeki yakın eşgüdümümüz, önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla devam edecek. İki kardeş ülke olarak ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yoğun iş birliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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