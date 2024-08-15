Türkiye ve Irak Arasında Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Irak Arasında Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu açıkladı.

15.08.2024 19:52
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandığını, bunun tarihi önemde olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ve Irak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin ortaya koyduğu iradenin gereğini ortaya koymak için yoğun bir mesafe yürüttüğünü belirten Fidan, terör örgütü PKK konusunda Irak'taki farkındalığın arttığının görüldüğünü kaydetti. Bakan Fidan, Türkiye ile Irak'ın bir süredir müzakeresini yaptığı askeri, güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının, iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandığını ve bunun tarihi önemde olduğunu söyledi.

Anlaşmada öngörülen ortak koordinasyon ve eğitim merkezleri marifetiyle işbirliğinin bir üst seviyeye taşınacağına inanıldığını vurgulayan Bakan Fidan, terörle mücadele konusunda Irak ile geliştirilmekte olan anlayışın somut adımlarla ilerletmenin arzu edildiğini ifade etti.

"Komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır"

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin, "Irak Savunma Bakanı ve Sayın Türkiye Savunma Bakanı tarafından paraflar atılmıştır. Zannediyorum bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır" dedi.

Hüseyin, daha önce iki ülke arasında ortak işbirliğini ve askeri güvenlik işbirliğini kapsayan toplantı tutanakları olsa da bugün imzalanan zaptın ilk mutabakat zaptı olması bakımından önemine dikkati çekti. Irak Anayasasına bağlı olduklarını dile getiren Hüseyin, "Irak topraklarından kaynaklı komşu ülkelere yönelik herhangi bir tehdit bizim anayasamıza aykırıdır ve ilkelerine aykırıdır" diye konuştu.

Bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Hüseyin, bunun Irak'ın egemenliğini korumak anlamına geldiğini, çünkü komşu ülkelere yönelik tehditlerin aynı zamanda Irak'a yönelik tehdit olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Irak Arasında Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika

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