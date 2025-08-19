Türkiye ve Japonya Savunma Bakanları Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile görüştü.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Ardından Bakanlar Güler ve Nakatani, bakanlık önünde fotoğraf çektirdi. Törenin ardından bakanlar, basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL- Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,