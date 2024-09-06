KKTC\'ye Yeni Askeri Hastane ve Haklar Protokolü

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC vatandaşları ile KKTC'de yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet vermesine ve KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin iki protokole imza attı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde Yılmaz ve Üstel bir araya geldi. Görüşmenin ardından protokollerin imza töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından konuşan Yılmaz, Üstel ile Yeni Girne Askeri Hastanesinin KKTC'li vatandaşlara hizmet etmesine yönelik protokolü imza altına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile adada hastane seviyesinde sağlık hizmeti sunumuna başlayan asker hastanemiz, çeşitli lokasyonlarda farklı isimlerle varlığını devam ettirmiştir. 2005 yılından itibaren Girne Asker Hastanesi ismiyle hizmet veren hastanemiz, gerek fiziki gerek sosyal gerekse de tıbbi imkanları geliştirerek yeni binasına taşınmıştır ve yakın zamanda tam kapasite ile faaliyete geçecektir. Mevcut durumda hastanemiz Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Kuzey Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri personeline hizmet vermekteydi. Başbakan Üstel ile bugün imzaladığımız protokol ile hastanenin, yeni dönemde hizmeti aksatmayacak şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ve burada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunması sağlanacaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilen ve modern sistemlerle donatılan yeni hastanemizde hak sahiplerine üstün donanımda ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle hastanenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hayırlı olmasını diliyorum."

"KKTC bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır"

Yılmaz, KKTC vatandaşı şehit yakınları ve gazilere Türkiye'de tanınacak haklara ilişkin de bir protokol daha imzaladıklarını söyledi.

"Bu protokol ile KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin, Türkiye'de bulundukları süre zarfınca, ülkemizdeki şehit yakını ve gazilere sağlanan haklardan yararlanmaları sağlanacaktır." diyen Yılmaz, böylece, KKTC vatandaşı şehit yakını ve gazilerin sosyal tesislerden yararlanma hakkı, Kredi ve Yurtlar Kurumu burs önceliği gibi birçok hak, indirim ve muafiyetten istifade edebileceğini belirtti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu protokol, Kıbrıs Türklerinin hürriyeti için 50 yıl önce omuz omuza çarpışan, kanları kanlarına karışan Mehmetçiklerimiz ve Mücahitlerimiz arasında bir ayrım yapmadığımızın en açık göstergesidir. Yarım asır önce olduğu gibi bugün de yine tek yüreğiz, birlikteyiz, sırt sırtayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladıkları üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına her alanda desteği artarak devam edecektir. Anavatan olarak tüm imkan ve kabiliyetlerimizle KKTC'nin yanında olduğumuzu ve Ada'daki kardeşlerimizin huzuruna, güvenliğine, refahına desteğimizi her daim sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Kendi kendine yeten bir KKTC'nin inşası ve müreffeh yarınlara ulaşması için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Yurdu yaşatmak için can veren kahraman şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.