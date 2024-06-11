Türkiye ve Malezya arasında uçak teknik ve lojistik iş birliği anlaşması imzalandı

Politika

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled bin Nordin'in huzurunda ile A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "AIROD ile ASFAT arasında A400M, S-70A, CN-235 ve C-130 uçaklarının teknik ve lojistik hizmetlerine ilişkin İş Birliği Çerçeve Anlaşması, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Malezya Savunma Bakanı Sayın Mohamed Khaled bin Nordin'in huzurlarında imzalandı. İki dost ülke ve şirketlerimiz için hayırlı olmasını dileriz" denildi.