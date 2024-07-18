Türkiye ve Romanya arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Romanya arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'da gerçekleştirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı'nda ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve istihdamın artırılması hedefine vurgu yaptı.

18.07.2024 20:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Romanya'da katıldığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Ülkelerimiz arasında giderek artan ilişkilerimize paralel şekilde istihdamın ve sosyal güvenlik mekanizmalarımızın güçlenmesi ortak hedefimiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı arasındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Romanya'ya gitti. Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Rumen muhataplarla yakın ilişkilerin geliştirilmesine verdiği öneme dikkati çekerek, "Ülkelerimiz arasında giderek artan ilişkilerimize paralel şekilde istihdamın ve sosyal güvenlik mekanizmalarımızın güçlenmesi ortak hedefimiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakanlıklar arasındaki ilişkilerin son yıllarda ivme kazanmasının bunun en somut örneği olduğunu belirten Işıkhan, "Her iki ülke vatandaşlarının ve çalışanlarının sosyal güvenlik haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde güvence altına alınmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Anlaşması 2003 yılından bu yana yürürlüktedir. İki ülke vatandaşlarının sosyal haklarını geliştirme yönünde önemli bir adım olan bu anlaşma kapsamında aynı yıl bir idari anlaşma imzaladık" şeklinde konuştu.

"Anlaşmanın ülkelerimiz için yüksek fayda sağlamasını temenni ediyorum"

Anlaşmanın zaman içerisinde uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla tadiline ihtiyaç duyulduğunu belirten Işıkhan, "Bu doğrultuda Anlaşmayı revize ederek, geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı sırasında imzaladık. Bu anlaşmanın vatandaşlarımız ve ülkelerimiz için yüksek fayda sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının yanı sıra iki ülke Bakanlıkları arasında sosyal güvenlik ve iş piyasası alanında iş birliğini öngören, 1999 yılında imzalanan protokolü hatırlatarak, "Bu protokol ile karşılıklı bilgi değişimi ve iki ülke vatandaşlarının sosyal haklarını geliştirecek adımların ilk tohumu atılmıştır. Söz konusu protokole daha fazla işlerlik kazandırılmasına yönelik olarak yapılabilecek faaliyetler hususunda kıymetli mevkidaşım ile Mayıs ayında yaptığımız görüşmede, Bakanlıklarımız arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun oluşturulması ve ilk toplantının da en kısa sürede gerçekleştirilmesine yönelik karar aldık. Bu vesileyle, bu kadar kısa bir sürede sürecin tamamlanmasına yönelik gayretli çalışmaları nedeniyle başta Sayın Bakan ve ekibine olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sıkı işbirliği faaliyetlerimizi sonuç odaklı somut işbirliği temelinde sürdürmek hedefimizdir"

Ortak Çalışma Grubu Toplantılarının, iki ülke arasında çalışma ve sosyal güvenlik konularında yaşanan sorunların çözümü ve bu alanda bakanlıklar arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi için oldukça etkin bir mekanizma olduğuna vurgu yapan Işıkhan, "Bu kapsamda, işgücü piyasası politikaları, iş teftiş faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlik gibi konularda uzman değişimi ve çevrim içi toplantılar gerçekleştireceğiz. Her alanda olduğu gibi çalışma, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında da tecrübe ve birikimlerimizin paylaşılmasını çok değerli buluyorum. Sıkı işbirliği faaliyetlerimizi sonuç odaklı somut işbirliği temelinde sürdürmek hedefimizdir" dedi.

Işıkhan, Protokol kapsamında hazırlanan 2 yıllık Eylem Planı'nın somut çalışmaları içermesinin iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını söyledi. Protokol'ün ve Eylem Planı'nın uygulanmasını sıkı bir şekilde takip edeceklerine vurgu yapan Işıkhan, görev alanlarına giren her konuda Romanya ile bilgi ve tecrübeleri paylaşmaktan, iki ülkenin vatandaşlarına en yüksek fayda sağlayacak faaliyetleri değerlendirmekten memnuniyet duyacağını da dile getirdi.

Toplantının ardından Işıkhan ve Romanya Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanı Simona Bucura-Oprescu "Türkiye-Romanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu Birinci Toplantısına ilişkin Protokolü" imzaladı.

Protokolün ardından düzenlenen basın açıklamasında ise Bakan Işıkhan, "Protokol kapsamında hazırlanan 2024-2025 dönemine ilişkin Eylem Planının somut çalışmalar içerecek olmasının iş birliğimizin derinleşmesine katkı sağlayacağına eminim. Bu süreçleri sorunsuz bir şekilde yürüttüğümüz muhataplarımıza ve teknik ekiplerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Romanya, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Romanya arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Romanya arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Çalışma Grubu'nun 1. Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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