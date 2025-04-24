Türkiye ve Rusya'dan Orta Doğu İstişareleri

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında İstanbul'da bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 25 Nisan tarihinde İstanbul'da bakan yardımcısı düzeyinde Orta Doğu istişareleri düzenlenecek. İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Nuh Yılmaz, Rusya Federasyonu'nu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil edecek. Söz konusu istişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Rusya Federasyonu'nun Türkiye'nin Orta Doğu'daki gelişmeler bağlamında istişarelerde bulunmaya önem atfettiği bir ülke olduğu ifade edildi. - ANKARA