Türkiye-Sırbistan Ortak Bildirisi Yayınlandı

12.02.2026 21:20
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in görüşmesi sonrası, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri yayınladı. Bildiride, iki liderin iş birliği alanlarında ilerleme kaydetmeye yönelik hedefler belirleyerek, ikili ticaret hacminin 2025'te 3.5 milyar dolara çıkarılması ve 2025'te 5 milyar dolara ulaşması için gereken adımların atılmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

ORTAK BİLDİR YAYINLANDI

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandat Vucic ile bir araya gelmesinin ardından taraflar arasında kabul edilen ortak bildiriyi yayınladı. Bildiride, "Taraflar, 2017 yılında imzalanan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildirge temelinde ikili ilişkilerde son yıllarda sağlanan ilerlemelerden duydukları memnuniyeti ifade etmişler, bugüne kadar dört kez düzenlenen YDİK toplantılarının, ortak yeni hedefler koyarak ilişkilere yeni boyutlar kazandırma anlamında sağladığı katkıya vurgu yapmışlardır. Ziyaret, bölgemizde ve genel olarak dünyada kırılganlıkların ve belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu çerçevede iki lider, ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkileri değerlendirmenin yanı sıra, güncel küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunma imkanı da bulmuşlardır" denildi.

'İKİLİ TİCARET HACMİNİN 5 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASI'

Bildiride tarafların kabul ettiği maddelere de değinilerek, şu ifadelere yer verildi;

"İki liderin çizdiği, ileriye dönük ortak vizyon çerçevesinde ilgili Bakanların da katılımıyla gerçekleşen görüşmelerde taraflar, iki ülke arasında karşılıklı fayda temelinde şekillenen alanlarda çok boyutlu iş birliğinden duyulan memnuniyeti dile getirmişler. Dış politika, ekonomik ve ticari ilişkiler, savunma sanayii, kültür, turizm, eğitim, enerji, ulaştırma, bağlantısallık, ileri teknolojiler, çevre ve diğer alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda mutabık kalmışlar; Ekonomik ve ticari ilişkilerin belkemiği niteliğindeki Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılmasını kararlaştırmışlar; İkili ticaret hacminin 2025 yılında 3.5 milyar dolara çıkmasını memnuniyetle karşılamışlar, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması için gerekli adımların iş birliği içinde atılmasının öneminin altını çizmişler; Her yıl yeni bir rekor kırarak yükselen karşılıklı turist sayısından ve bunun iki ülke halkları arasındaki yakınlaşmaya sağladığı faydadan duydukları memnuniyeti kaydetmişler; İnşaat ve müteahhitlik alanlarında faaliyet gösteren Türk firmalarının Sırbistan'da ulaştırma ve enerji alanlarını kapsayan altyapı projelerindeki başarılı çalışmalarını takdirle karşılamışlar; İleri teknolojiler ve eğitim alanlarında ahdi zemini güçlendirecek anlaşmalara yönelik çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını vurgulamışlar; Bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesini teminen ikili ve bölgesel platformlarda mevcut iş birliklerini sürdürmeye hazır olduklarını yinelemişler; Balkan Barış Platformu'nun 26 Temmuz 2025 ve 23 Ocak 2026'da gerçekleştirilen ilk iki toplantısının çıktılarından duydukları memnuniyeti dile getirmişler; EXPO 2027 Belgrad'ın bölgesel ekonomik büyüme ve iş birliği bakımından önemini vurgulamışlar; Ticaretin ve yatırımların artırılmasında özel sektörün oynadığı kilit önemin bilinciyle, 2002 yılında kurulan Türkiye-Sırbistan İş Konseyi'nin çalışmalarına hız verilmesini kararlaştırmışlar; Ekim 2024'te Belgrad'da gerçekleştirilen IV. YDİK toplantısında mutabık kalındığı üzere, savunma sanayiinde iş birliğini arttırma yönündeki kararlılıklarını yinelemişler; Sivil havacılık, kültür ve turizm alanlarında iş birliğine hız verilmesi için gerekli adımları atmayı kararlaştırmışlar; Karşılıklı, düzenli üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da derinleştireceğine olan inançlarını vurgulamışlar; Bir sonraki Konsey toplantısını en yakın zamanda gerçekleştirmek hususunda mutabık kalmışlardır. İşbu bildiri 12 Şubat 2026 tarihinde Ankara'da, Türkçe, Sırpça ve İngilizce dillerinde kabul edilmiştir."

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Enerji, Kültür, Çevre, Son Dakika

