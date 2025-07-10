Türkiye ve Suudi Arabistan Savunma İşbirliği Görüşmesi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled Bin Hussein Al Biyari ile bir araya geldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled Bin Hussein Al Biyari ile görüşme gerçekleştirdi. Başkanlıktan yapılana açıklamaya göre, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğini daha ileri taşımak üzere gerçekleştirilen görüşmede; potansiyel işbirliği konuları detaylı şekilde ele alındı. Türkiye'nin, yüksek teknolojiye dayalı savunma ekosistemini, müttefik ülkelerle karşılıklı kazanım esasına dayalı ortak projelerle buluşturmaya devam ettiği kaydedildi.