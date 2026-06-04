Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzaladı

Türkiye ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzaladı
04.06.2026 18:59
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Cumhurbaşkanı Yılmaz, Türkmenistan ile 71 maddelik eylem planını imzaladı ve ilişkileri geliştirdi.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev, başkent Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında 9. Dönem HEK Protokolü ve bu kapsamdaki 71 maddelik eylem planını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Türkmenistan'daki temasları kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının yanı sıra iki ülkenin ortak geleceğini şekillendirecek iş birliği alanları kapsamlı şekilde ele alındı.

İkili görüşme sonrasında Yılmaz, Aşkabat'taki Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

"Türkmenistan ile Türkiye ilişkileri çok daha stratejik hale gelmiş durumda"

Yılmaz, söz konusu temaslarının ardından verdiği röportajda, "Türkmenistan, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkesi. Dolayısıyla ilişkilerimiz her geçen yıl ilerliyor, daha önemli bir aşamaya geliyor. Özellikle dünyanın, bölgemizin içinden geçtiği bu süreçte Türkmenistan ile Türkiye ilişkileri çok daha stratejik hale gelmiş durumda. Gerek enerji konusunda, gerek orta Orta Koridor konusunda çok önemli gündemlerimiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Türkmen doğal gazının Türkiye kanalıyla hem Türkiye pazarına hem dünya pazarına, Avrupa pazarına ulaşması; yine Orta Koridor kanalıyla Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin kolaylaştırılması gibi çok önemli gündem maddelerimiz var. Türkmenistan'da aynı zamanda çok önemli bir ticaret ortaklığımız var, geçtiğimiz yıl 2,2 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz oluştu. Liderlerimizin bize koyduğu hedef bunu 5 milyar dolara ulaşmak. İş dünyalarını buluşturmaya, ürünleri karşılıklı tanıtmaya çalışıyoruz. Çeşitli anlaşmalar ve iş dünyalarının bir araya gelmeleriyle 5 milyar dolar hedefine her yıl yaklaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Özellikle enerji alanında yapılacak iş birliklerinin bu alanda çarpan etkisi oluşturacağını düşündüklerini söyleyen Yılmaz, karşılıklı yatırımları artırma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Müteahhitlik sektöründeki iş birliğinde 56 milyar dolara ulaşmış bir ortak hacmin söz konusu olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Karşılıklı yarar ilkesi çerçevesinde ekonomik ilişkilerimizi her geçen yıl daha ileri taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Türkmenistan arasında 71 maddelik eylem planını imzaladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından Ataguliyev ile Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9. Dönem Toplantısı'na geçti. Toplantının ardından Yılmaz ve Ataguliyev, ekonomik işbirliğine ilişkin 9. Dönem HEK Protokolü'nü ve bu kapsamdaki 71 maddelik eylem planını imzaladı.

Yılmaz toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HEK toplantısında, ülkemizin Türkmenistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldık. Toplantı sonunda imzaladığımız HEK 9. Dönem Protokolünün ve ticaretten yatırımlara, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda atılacak somut adımları içeren 71 maddelik Eylem Planının ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yılmaz, fuar alanında Türk firmalarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan temasları kapsamında ayrıca, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuar alanında Türk firmalarını ziyaret etti. Düzenlenen halk oyunu performansının yanı sıra çeşitli kültürel unsurların de yer aldığı fuar alanı renkli görüntülere sahne oldu.

Yılmaz, fuar alanındaki ziyaretinin ardından "Halk Hakıdası" Anıtlar Kompleksi'ndeki "Baki Şöhrat" anıtına çelenk bırakarak Türkmenistan temaslarımızı tamamladı. - AŞKABAT

Kaynak: İHA

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