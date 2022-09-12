Türkiye-Yunanistan gerilimine Kılıçdaroğlu yorumu: Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var, ikisi de oyları düşüyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerilim karşılıklı açıklamalarla artarken, konuyla ilgili bir değerlendirme de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"İKİ POPÜLİST, SAVAŞ KARTINA OYNUYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisi de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.