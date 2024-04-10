Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde deniz parkı ilanına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ilan edeceğini duyurduğu deniz parkı hakkında "Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde sebep olması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'nde ilan edeceğini duyurduğu deniz parkı hakkında yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık, Yunanistan'ı statüsü belli olmayan coğrafi konumlar üzerinde formasyon oluşturmaması için uyardı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugünkü açıklamasında 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde Atina'da düzenlenecek 'Okyanuslarımız Konferansı' sırasında biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmuştur.
Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.
Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz.
AB dahil üçüncü tarafları da Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz.
Öte yandan, uluslararası deniz hukukunun kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatırız.
Bu vesileyle, Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde sebep olması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz.
Söz konusu Deniz Parklarının Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını yineleriz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde deniz parkı ilanına tepki gösterdi - Son Dakika
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