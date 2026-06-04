Türkiye-Yunanistan Kültürel İş Birliği Forumu - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan Kültürel İş Birliği Forumu

04.06.2026 14:23
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye ve Yunanistan'ın kültürel miras alanında iş birliğini vurguladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu gerçeği unutmamalıyız ki kadim tarihe ve kültürel miraslara sahip Türkiye ve Yunanistan arasında kültür varlıklarının korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülecek her türlü iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için bir kazanım olacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için Nevşehir'e geldi. Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni'nin katılımıyla bir otelde 'Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu' düzenlendi. Forum öncesi Bakan Ersoy ile Lina Mendoni, ikili görüşme gerçekleştirdi.

'BİRÇOK KONUYU ELE ALDIK'

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Yunanistan Kültür Bakanı Sayın Lina Mendoni ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede, kültür alanındaki iş birliğimizi daha da güçlendirecek birçok konuyu ele aldık. Ayrıca iki ülkenin uluslararası platformlarda karşılıklı desteğini sürdürmesi hususunda ortak kanaatimizi ortaya koyduk. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve Yunanistan'ın somut iş birliği geliştirdiği önemli alanlardan biridir. Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin de bulunmaktadır. 2013 yılında imzalanan protokol ile yasa dışı kazıların, kaçakçılığın ve kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımının önlenmesine yönelik ortak irademiz ortaya konulmuştu. Bu protokol, UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin ilkelerini ikili düzeyde hayata geçirmemiz bakımından da kıymetlidir. Bu yıl imzaladığımız Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağlayan; ortak kültürel değerlerin korunmasını ve kültür alanındaki iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası olmuştur" dedi.

'İKİ ÜLKE ORTAK SORUMLULUK BİLİNCİ TAŞIYOR'

Uluslararası iş birliklerinde beyan ve belgelerin eyleme, uygulamaya geçmesinin esas olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Yunanistan ile kültür sahasında ortaya koyduğumuz ortak irade, bu noktada herkese örnek olması gereken sonuçlar vermiştir. Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen bin 55 sikke Türkiye'ye iade edilmiştir. Sayın Mendoni ile birlikte Atina'da gerçekleştirdiğimiz tören, bu alanda karşılıklı güvene dayalı iş birliğimizin somut bir göstergesi olmuştur. Bu vesileyle Sayın Bakana ve Yunan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Uluslararası platformlar bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalarda da yine bu iş birliğinin farklı yansımalarını görmekteyiz. Türkiye olarak Parthenon Heykelleri konusunda, UNESCO'nun ilgili komite toplantılarında Yunanistan'ın tezlerine verdiğimiz destek, kültür varlıklarının ait oldukları tarihi ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Yunanistan'ın öncülük ettiği ve kültür varlıklarının kaynak ülkelerine iadesi konusundaki uluslararası iradeyi ortaya koyan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da destekliyoruz. Bütün bunlar, Türkiye ve Yunanistan'ın kültürel mirasın korunması konusunda ortak bir sorumluluk bilinci taşıdığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

'ORTAK PROJELER SON DERECE DEĞERLİ'

Bakan Ersoy, "Şu gerçeği unutmamalıyız ki kadim tarihe ve kültürel miraslara sahip Türkiye ve Yunanistan arasında kültür varlıklarının korunması, restorasyon çalışmaları ve tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele gibi alanlarda yürütülecek her türlü iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, insanlığın ortak hafızası ve bilim dünyası için bir kazanım olacaktır. Bu farkındalıkla ilgili kurumlarımız arasında kalıcı mekanizmaların geliştirilmesi, teknik iş birliğinin, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi son derece değerlidir, gereklidir. Var olanı, sürekli daha iyiye ve ileriye taşımanın çabasını vermeliyiz. Son yıllarda karşılıklı turizm hareketliliğinde kaydedilen artışı da memnuniyetle takip ettiğimi belirterek, kültür ve turizm alanlarında geliştirilecek çok boyutlu iş birliğinin, ülkelerimiz arasındaki pozitif gündeme katkı sağlamayı sürdüreceğine olan inancımı bir kez daha vurguluyorum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ÖNEMLİ'

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise 2024 yılında Türkiye'ye iade edilen 1055 antik gümüş sikkenin iki ülke arasındaki kültürel miras alanındaki somut iş birliğini güçlendirdiğini söyledi. Bu tür adımların yalnızca uluslararası hukukun uygulanması değil, aynı zamanda kültürel değerlere saygının göstergesi olduğunu vurgulayan Mendoni, Türkiye ile yürütülen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mendoni, Türkiye'nin UNESCO bünyesinde Parthenon Mermerleri'nin iadesine yönelik Yunanistan'ın adil talebine verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, Lord Elgin tarafından Parthenon'dan alınan eserlerin taşınmasına ilişkin herhangi bir yasal dayanak bulunmadığının teyit edilmesinin tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına katkı sunduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın uluslararası desteği güçlendirdiğini ve Parthenon Mermerleri'nin Atina'da yeniden birleştirilmesi yönündeki süreci desteklediğini kaydetti.

FORUM DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HER İKİ ÜLKEDE YAPILACAK

Forum sonunda imzalanan 'Kültür Alanında Geliştirilmiş İş Birliğine İlişkin Ortak Bildiri' ile Türkiye-Yunanistan Kültür Forumu'nun kalıcı hale getirilmesi ve dönüşümlü olarak iki ülkede düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, müze iş birlikleri ve ortak sergiler gibi alanlarda iş birliğinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye-Yunanistan Kültürel İş Birliği Forumu - Son Dakika

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