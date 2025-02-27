Tusk'tan Trump'a AB Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tusk'tan Trump'a AB Tepkisi

Tusk\'tan Trump\'a AB Tepkisi

Polonya Başbakanı Tusk, Trump'ın AB'yi yok etme iddiasına, AB'nin barış ve dostluk için kurulduğunu belirterek yanıt verdi.

27.02.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ni (AB) hedef alan sözlerine tepki göstererek, "AB kimseyi yok etmek için kurulmadı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu" sözlerine AB Dönem Başkanı Polonya'dan tepki geldi. Polonya Başbakanı Donald Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB kimseyi yok etmek için kurulmadı. Tam tersine barışı korumak, halklarımız arasında saygı oluşturmak, serbest ve adil ticaret yapmak, transatlantik dostluğumuzu güçlendirmek için kuruldu. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

AB'ye yüzde 25 gümrük vergisi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından dün düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, gümrük vergileri konusunda AB'ye yüzde 25'lik vergi uygulamayı planladıklarını belirtmişti. Trump, "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu ve bunu iyi başardılar. Ancak artık ABD çıkarlarını koruyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu daha önce Trump'ın yeni gümrük vergisi uygulaması durumunda "derhal" karşılık verileceğini belirtmişti. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Donald Tusk, Politika, Polonya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Tusk'tan Trump'a AB Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 İmamoğlu’na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran’da İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istenen iddianame kabul edildi, ilk duruşma 12 Haziran'da
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:41 Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı Yaşaması için kullanılan oksijen tüpü 3 aylık bebeği hayattan kopardı
13:58 Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
23:11 Konya’da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti Konya'da otomobil yandı: 1 kişi hayatını kaybetti
22:25 Bursa’nın tarihi Kestel Kalesi’nde yangın paniği Bursa'nın tarihi Kestel Kalesi'nde yangın paniği
22:19 Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı Minibüs şoförü, kadın sürücüye dehşeti yaşattı
22:07 Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu
21:59 Trump: Ukrayna, NATO’yu unutabilir Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 16:08:11. #1.11#
SON DAKİKA: Tusk'tan Trump'a AB Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.