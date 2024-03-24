Tuzla\'da Geleneksel Basın Mensupları Sahur Buluşması Düzenlendi

Politika

Tuzla'da düzenlenen "Geleneksel Basın Mensupları Sahur Buluşması" programında medya mensupları bir araya geldi.

Medyanın önde gelen isimleri ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da katıldığı "Geleneksel Basın Mensupları Sahur Buluşması" programında basın mensupları bir araya geldi. Program kapsamında buluşan basın mensupları ney müziği ziyafeti eşliğinde sahur yaptı.

"Yaptığınız işin önemini bir siyasetçi, bir doktor ve belediye başkanı olarak çok iyi biliyorum"

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Bu kadar uzun bir mesafeden buraya gelmeniz bizi çok onurlandırdı. Geleneksel sahur soframızı şereflendirdiniz. Biz de bundan şeref duyduk. Basınımızı dördüncü kuvvet olarak etkisini tanımlamaya hiç gerek yok. Ama şunun çok iyi farkındayım ki, belediye başkanlığım döneminde siyaset hayatımın tamamında halkın bilgi alması ve halka bizim de yaptıklarımızı anlatabilmek açısından yaptığınız işin önemini en iyi bilen bir siyasetçi, bir kardeşiniz, bir doktor, bir belediye başkanı olarak çok iyi biliyorum. ve yapılan bütün çalışmaların hem halk açısından hem de bizim açımızdan çok kıymetli olduğunu ve halkı özellikle belli dönemlerdeki bilgi sahibi olup fikir sahibi olarak tercihlerini kullanmaları açısından çok kıymetli. O nedenle bizim her sene geleneksel olarak yapmış olduğumuz bu sahur programında aslında halkımız için çok kıymetli olan değerli medya mensuplarını ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

"Farklı tercihlere rağmen insanları sevebilmek bir erdemdir"

Başkan Yazıcı, "Hayatın kendisi bilinçtir. ve bilinçle yapılan tercihlerdir aslında hayatın total anlamını ortaya koyan. ve evrende aranan o bilinçli yaşam formu da insanoğlunun bilinci ile beraber yapmış olduğu tercihlerle total yaşamını belirler. ve bu yaşamını belirlerken yaptığı iyilik, yardımlaşma dayanışma tercihtir. Haksızlık karşısında direnç göstermek de bir tercihtir. Hayatımızın totalini oluşturan aslında bu tercihlerdir. Tercihlerle beraber biz hayatımızı şekillendiririz. Tercihi ne olursa olsun insanların yapmış olduğu tercihler karşısında samimi durabilmek ve o tercihlere rağmen sevebilmekse bir erdemdir. Bu erdemi göstermekse bir medeniyettir. Üstad Cemil Meriç'in ifadesiyle 'Medeniyet insan şahsiyetine duyulan saygıdır. ve onun tercihlerine duyulan saygıdır. ve bunu gösterebilen insan medeni insandır' diye nokta bir ifadesi vardır" şeklinde konuştu.

"Herkesi kucaklamak bizim önemli vazifemiz olacaktır"

31 Mart yerel seçimlerine de değinen Başkan Yazıcı, "Bir hafta sonra şehrimiz, ilçemiz ve ülkemizde birçok yerde yapılacak olan seçimde tercihler kullanılacak. Tabii ki tercihler benim tarafıma kullanılırsa mutlu olacağım ve mutlu olacağız. Ama şunun altını çizmek isterim ki tercihler ne olursa olsun kollarımıza makas gibi açıp herkesi kucaklamak bizim önemli görevimiz ve vazifemiz olacaktır. Bugüne kadar yaptığımız gibi. Ben bütün seçimler sonrasında kökeni mezhebi meşrebi ne olursa olsun yaşam tarzıyla inançlarıyla değerleriyle her insana düşüncesi ve tercihleri nedeniyle ortaya koymuş oluşan sayıda saygı duymayı Üstad Cemil Meriç'in ifadesi ile ve hayatımın her noktasında, belediye başkanlığında da buna özen gösterdim ve yapmaya çalıştım. Sizlerin İstanbul'un bir ucundan buraya kadar gelmeniz de bir tercihti. Bu tercihinizden dolayı çok memnun olduğumu ifade ediyorum. Bu tercihinizden dolayı şeref duydum, çok teşekkür ediyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

"Herkesi seçim için sandığa davet ediyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sözlerine son verirken, "Bugüne kadar yapılanlarla beraber bundan sonra da yapılacak olan her işte de medya mensupları ile birlikte ve beraber hem halkımız açısından hem de siyasetçiler açısından total kaliteyi ortaya koyacak olan ve insanımız için hedef koymuş olduğumuz o yüksek kaliteli yaşam standardımızı sağlamak için sözümüzü sizin vasıtanızla herkese iletiyor ve herkesi haftaya yapılacak olan seçim için sandığa davet ediyorum. Sizin vasıtanızla duyan duymayan herkese iletiyoruz ki bayram havasında geçmesi dileğiyle. Seçimlerimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL