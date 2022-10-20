Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor

20.10.2022 11:53
Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor

AK Parti'den ve Şanlıurfa Milletvekilliğinden istifa ettiğini duyuran Ahmet Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçeceği iddiası siyaset kulislerinde bomba etkisi yarattı. İYİ Parti'nin çarşamba günü gerçekleşecek olan grup toplantısında Fakıbaba'ya rozeti bizzat Meral Akşener'in takacağı ileri sürüldü.

İYİ Parti'nin sürpriz isimlerle kadrosunu güçlendireceği iddiası uzun süredir gündemdeki yerini korurken, dün Prof. Dr. Kürşad Zorlu'ya rozetini bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takmıştı. Kulislerde bu isimlere AK Parti'de siyaset yapmış bazı önemli isimlerin de katılacağı iddia edilmişti.

AK PARTİ'DEN İLK TRANSFER FAKIBABA MI OLACAK?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın bugün resmi Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklama ile partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurması da "İYİ Parti'nin AK Parti'den ilk transferi Ahmet Eşref Fakıbaba" yorumlarına neden oldu.

"ÇARŞAMBA GÜNKÜ GRUP TOPLANTISINDA ROZET TAKACAK" İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre bugün AK Parti'den istifa ettiğini duyuran Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçecek ve çarşamba günü gerçekleşecek grup toplantısında rozet takacak.

İSTİFANIN SİNYALİNİ DÜN VERMİŞTİ

Son dönemde partisi içindeki bazı kişilere yönelik eleştirilerde bulunan Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kentin değerli bir bölgesindeki arsasını satmasını eleştiren bir paylaşım yapmıştı. Fakıbaba'nin partisi ve milletvekilliğinden istifa etmesinin son kıvılcımı olduğu ileri sürülen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü etiketlediği paylaşımında şöyle demişti; "Sayın başkanım, her bir dairesi 10-12 milyona satılmakta olan arsaları satmak yerine, belediye şirketi eliyle konut yapsanız, astronomik düzeydeki karı, birkaç kişi kazanacağına Urfa halkı kazansa daha iyi olmaz mı? Sevgi ve saygılarımla."

Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor
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SON DAKİKA: Siyaset kulislerinde bomba iddia: AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye geçiyor - Son Dakika
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