Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İsrail'in saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri görüştü.
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kornelius, liderlerin görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele aldıklarını açıkladı. Alman Sözcü Kornelius, "Liderler, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik bugünkü saldırılarını ve İran'ın askeri yanıtını ele aldılar ve yakın temas halinde kalmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı. - BERLİN
Son Dakika › Politika › Üçlü Zirve: İsrail'in Saldırıları Görüşüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?