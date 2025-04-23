Ukrayna Barış Görüşmeleri Londra'da Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Ukrayna Barış Görüşmeleri Londra'da Yapıldı

Ukrayna Barış Görüşmeleri Londra\'da Yapıldı

Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Almanya diplomatik temsilcileri, barış sürecini istişare etti.

23.04.2025 23:45
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Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan diplomatik temsilcileri, Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin olarak İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirdikleri toplantıyı, "daha fazla istişare" mesajıyla sona erdi.

Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan diplomatik temsilciler, İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin toplantı düzenledi. Londra'da ABD, Ukrayna, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla yapılması planlanan toplantı, aniden ertelenmesinin ardından düşük seviyeli olarak gerçekleştirildi.

İngiliz basını, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun dün gece toplantıya katılmama kararı almasının ardından Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının da seyahat planlarını değiştirdiğini aktarmıştı.

Toplantıda, Ukrayna tarafını Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Dışişleri Bakanı Rüstem Umerov tarafından temsil etti.

Yermak, yaptığı açıklamada, "Toplantıda İngiltere'yi Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Diplomatik Başdanışmanı Emmanuel Bonne ve Almanya'yı ise Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Jens Plotner temsil etti" ifadelerini kullanarak, "Barışın sağlanması için istişareleri düzenli olarak sürdürme konusunda mutabakata vardık" dedi.

"Trump'ın barış çabalarına olan bağlılığımızı vurguladık"

Yermak, ilki Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen ve bu türden ikinci toplantı olan görüşmenin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin davetiyle bakanlığın resmi konutunda yapıldığını belirtti. Yermak, "ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarına olan bağlılığımızı vurguladık. Ortaklarımızın kararlı desteğine ve savaşı bir an önce durdurma yönündeki ortak iradelerine müteşekkiriz" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ise Ukrayna heyetinin bugün Londra'da önce İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ve Savunma Bakanı John Healey ile ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın diplomatik temsilcileri ile ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüştüğünü açıkladı.

"Görüşmeler verimli ve başarılı geçti"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bugün İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'den temsilcilerin Ukrayna heyeti ile görüştüğü ve tüm tarafların ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümlerin durdurulması ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasına olan bağlılığının güçlü bir şekilde desteklendiği ifade edildi. Açıklamada, "Bugünkü görüşmeler verimli ve başarılı geçti. Bir sonraki adımlara ilişkin ortak bir tutum belirleme konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Tüm taraflar, yakın koordinasyonu sürdürme hususunda mutabık kaldı ve yakında yapılacak yeni görüşmeleri sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti" denildi.

"Duygular yoğundu"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Londra'daki görüşmelerin duygusal geçtiğini ifade ederek, gelecekteki ortak çalışmaların barışa katkı sağlayacağını umduğunu açıkladı. Zelenskiy, "Bugün duygular yoğundu. Fakat Ukrayna, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan beş ülkenin barışa yaklaşmak adına bir araya gelmesi iyi bir şey. Taraflar görüşlerini dile getirdi ve birbirlerinin tutumlarına saygıyla yaklaştı. Her bir taraf, katılımcı olmakla kalmadı ve aynı zamanda sürece anlamlı katkı sundu. ABD tarafı kendi vizyonunu paylaştı. Ukrayna ve diğer Avrupalı ülkeler de görüşlerini ortaya koydu. Umuyoruz ki bu türden ortak çalışmalar, kalıcı barışı sağlayacaktır. Ortaklarımıza minnettarız" dedi.

Ayrıca Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasının Ukrayna Anayasası'na aykırı olacağına gönderme yapan Zelenskiy, "Ukrayna, her zaman Anayasası doğrultusunda hareket edecektir ve başta ABD olmak üzere ortaklarımızın da kendi güçlü kararlarıyla uyumlu bir şekilde hareket edeceklerinden eminiz" dedi. - LONDRA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna Barış Görüşmeleri Londra'da Yapıldı - Son Dakika

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