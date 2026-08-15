Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı

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Zelenskiy, Ukrayna'nın Samara'daki uzay ajansına füzelerle saldırdığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Samara kentinde Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren ve roket teknolojileri ile elektronik sistemlerin üretiminde rol oynayan bir tesise seyir füzeleri ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın güneybatısındaki Samara bölgesine geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Samara kentindeki Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) bünyesinde faaliyet gösteren ve roket teknolojileri ile elektronik sistemlerin üretiminde rol oynayan Gelişim Merkezi'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, saldırıda Ukrayna'nın kendi üretimi Flamingo seyir füzelerinin kullanıldığını ve tesisin Ukrayna sınırına yaklaşık 900 kilometre mesafede bulunduğunu belirtti. Ukraynalı lider ayrıca, cephe hattına yaklaşık 690 kilometre mesafedeki Rusya'ya ait Savasleyka Hava Üssü'nün de hedef alındığını açıkladı.

Zelenskiy, "Barışa ihtiyaç var ve bu, Rusya'da belirli tesislere verilen somut hasar yoluyla açıkça görülmelidir" dedi.

Rusya: "Sanayi altyapısı hedef alındı"

Rus yetkililer de saldırıda bölgedeki sanayi altyapısının hedef alındığını açıkladı. Samara Bölge Valisi İvan Noskov, hava savunma güçlerinin "büyük çaplı" bir füze saldırısını püskürttüğünü belirterek, kentteki sanayi tesislerinde "sınırlı hasar" meydana geldiğini söyledi. Vali, saldırıda yaralananlara tıbbi müdahale yapıldığını belirtirken, duruma ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Savunma, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'dan Rusya'ya Hava Saldırısı - Son Dakika

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