Üye Girişi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum"

03.02.2022 15:52
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarla bulundu. Zelenskiy açıklamasında, "Ortağımız ve dostumuz Erdoğan'ı Ukrayna'da karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra Marinskiy Sarayı'nda Zelenskiy tarafından resmi törenle karşılandı. Marinskiy Sarayı'nda ikili görüşmeye geçen iki liderin daha sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. - KİEV

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin detayları ortaya çıktı! İHA'ların üretimi için anlaşma imzalanacak
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti! Ukrayna yetkilileriyle görüşmeler başladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:03:01. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizin başlangıcının 30'uncu yılını kutluyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement