Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Timoşenko istifa etti

Ukrayna'da aralarında Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko'nun da bulunduğu 3 isim istifa etti.

Ukrayna'da savaşın 1. yıldönümünün yaklaştığı günlerde art arda istifa haberi geldi. Aralarında Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko'nun da bulunduğu 3 isim istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 33 yaşındaki Timoşenko'nun istifasını kabul etti. Timoşenko, istifasına ilişkin bir neden sunmadı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy'nin personel kararları, devletin temel önceliklerini kanıtlıyor. Başkan toplumu görüyor ve dinliyor. Halkın önemli talebi adalete direkt olarak cevap veriyor" dedi.

Zelenskiy'nin seçim kampanyası yaptığı dönemde de çalışmalarını sürdüren Timoşenko, savaş sırasında spor araba kullandığı gerekçesiyle Ukrayna medyası tarafından eleştirilmişti. İddialara cevap veren Timoşenko yanlış anlaşıldığını söylemiş ve aracın kiralık olduğunu belirtmişti.

Çıkan haberler istifa getirdi

Ukrayna Başsavcı Yardımcısı Oleksiy Symonenko geçtiğimiz temmuz ayında atandığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldı. Symonenko'nun, savaş esnasında ailesi ile 10 günlük İspanya tatili yaptığı öne sürülmüştü. Symonenko ise iddialara yanıt vermemişti.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Vyacheslav Shapovalov da ordu için Kiev'deki marketlerden yüksek fiyatlara yiyecek satın aldığı haberlerinin basında yer almasının ardından istifa ettiğini duyurdu. Bakanlık, iddiaların asılsız olduğunu fakat Shapovalov'un istifasının bakanlığın güvenini korumak için "değerli bir eylem" olduğunu açıkladı. - KİEV