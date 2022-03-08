Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu

08.03.2022 01:12
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Kuleba, "Zelenskiy ile Putin arasında uzun zamandır doğrudan bir görüşme istiyoruz, çünkü hepimiz nihai kararları onun verdiğini anlıyoruz, özellikle şimdi. Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Antalya'da, 10 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Forumu'nda", Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini hatırlatan Kuleba, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Lavrov ciddi konuları konuşmaya hazırsa bende hazırım" dedi. - KİEV

YORUMLAR
500
Süleyman Soylu'dan Ukraynalı mülteciler açıklaması: Başımızın üzerinde yerleri var Süleyman Soylu'dan Ukraynalı mülteciler açıklaması: Başımızın üzerinde yerleri var Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Zelenskiy, RusyaNATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor' Son dakika haber: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Zelenskiy, RusyaNATO arasında çatışmayı kışkırtmaya çalışıyor'

Vladimir Zelenskiy, Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:25:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement