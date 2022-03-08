Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Zelenskiy'nin Putin ile görüşmek istediğini duyurdu - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini duyurarak, "Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Ukrayna Devlet Televizyonu'na yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini ifade eden Kuleba, "Zelenskiy ile Putin arasında uzun zamandır doğrudan bir görüşme istiyoruz, çünkü hepimiz nihai kararları onun verdiğini anlıyoruz, özellikle şimdi. Zelenskiy, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Antalya'da, 10 Mart tarihinde düzenlenmesi planlanan "Demokrasi Forumu'nda", Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini hatırlatan Kuleba, "Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Lavrov ciddi konuları konuşmaya hazırsa bende hazırım" dedi. - KİEV