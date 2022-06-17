Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de Yılan Adası 'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus "Vasily Beh" römorkörünün füzelerle vurulduğu bildirildi. Rus gemisinde "TOR" hava savunma füze sisteminin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Ukrayna ordusu, Karadeniz 'de Rusya 'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Ukrayna: 'Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisi vuruldu' - Son Dakika

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