Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

26.02.2022 14:05

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine ilişkin, "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri müdahalesine ilişkin, "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri müdahaleyi protesto etmek adına Ankara'da yaşayan Ukraynalılar Ulus Meydanı'nda bir araya geldi. Çeşitli pankartlar açıp sloganlar atan Ukraynalı vatandaşlar, askeri müdahaleyi protesto etti. Ukraynalı küçük kızın İstiklal Marşı'nı okuması ise gururlandırdı.

"Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil, 3. Dünya savaşıdır"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş değil 3. Dünya savaşı başlattığını belirten Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Ukrayna'daki savaşı protesto ediyoruz. Bugün Ukrayna'da 3 gündür Rus Federasyonu devam ediyor. Bu Ukrayna halkına yapılan bir soykırım. Bugün onlarca sivil hayatını kaybetti. Ukrayna'da tüm yaşayan halklar Ruslar da dahil bu savaştan zarar görüyorlar. Ukrayna'ya karşı yapılan bir savaş değil 3. Dünya savaşıdır. Belarus şu an bu savaşa dahil oldu ve Rusya Kazakistan'ı da bu savaşa dahil etmek istiyor. Bu savaşın başka ülkelere yayılması tüm dünyaya bağlı" diye konuştu.

Büyükelçilik adına hesap oluşturulacağını ve bağış yapılabileceğini söyleyen Bodnar, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde büyükelçilik adına hesap oluşturacağız. Yardım etmek isteyen bağış yapmak isteyenler oraya yatıracaklar. Ukrayna'ya yardım edin" dedi.

"Bu saldırılara dayandık silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor"

Saldırılara karşı savunmaya devam ettiklerini söyleyen Bodnar, "Bugün Ukrayna'daki tüm büyük şehirlerde gece boyunca savunma devam ediyordu. Düşman büyük şehirleri ele geçirme girişimlerinde bulundu. Bu saldırılara dayandık silahlı kuvvetlerimiz şu an savunmaya devam ediyor. Gece boyunca Ukrayna'daki bazı havaalanlarına paraşütçüler inmek istedi. Düşman 2 savaş kargo uçağı düşürüldü. Can kaybı yaklaşık 300 oldu" diye konuştu.

Rus propagandasına inanılmaması gerektiğini belirten Bodnar, "Ukrayna'ya güvenin. Galibiyet bizden yana olacak. Biz kazanacağız" diye ekledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır

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Ukrayna, Ankara, Savaş, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bu Ukrayna halkını ve devletini yok etmek için yapılan bir soykırımdır" - Son Dakika
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