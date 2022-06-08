Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ihracatına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ihracatına ilişkin açıklama

08.06.2022 01:09
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ihracatına ilişkin açıklama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatına ilişkin, "Türkiye ve Rusya arasında bu konu ile ilgili varılmış herhangi bir anlaşmanın henüz olmadığının altını çizmek isterim" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatına ilişkin, "Türkiye ve Rusya arasında bu konu ile ilgili varılmış herhangi bir anlaşmanın henüz olmadığının altını çizmek isterim" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatı için güvenli koridor görüşmelerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bodnar, Ukrayna'nın, küresel gıda krizinin önüne geçmek amacıyla Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılması için maksimum çaba sarf ettiğini vurguladı. Geçen hafta Ukrayna ve Türkiye Cumhurbaşkanları Ukrayna'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ile ihracatı için güvenli koridorun oluşturulmasını görüştüklerini hatırlatan Bodnar şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiğimizi ifade etmek isterim. Aynı zamanda Ukrayna, Türkiye ve Rusya arasında bu konu ile ilgili varılmış herhangi bir anlaşmanın henüz olmadığının altını çizmek isterim. Ukrayna'da bulunan tarım ürünleri ile ilgili kararlar tüm ilgili tarafların katılımıyla verilmelidir. Ukrayna'nın menfaatlerini dikkate almayan anlaşmalar tarafımızca reddedilecektir. Ayrıca Rusya Federasyonu'nun Mykolayiv'deki tahıl terminaline geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği füze saldırısına bakılırsa Rusya'nın bu koridordan istifade ederek onu Odesa ve Ukrayna'nın güneyine saldırmak için bir fırsat olarak kullanmak isteyebileceği ihtimalini gözardı edemeyiz. O yüzden deniz taşımacılığının yeniden başlaması için etkili güvenlik garantileri lazım. Söz konu su garantiler, denizden gelebilecek tehditlerden sahillerini korumak için Ukrayna'ya ilgili silahların temini ve Karadeniz su alanının ilgili kısmını korumak için üçüncü ülkelerin deniz kuvvetlerinin katılımı yolu ile sağlanmalı. Şu an BM ve ortaklarımızla birlikte Ukrayna'daki tarım ürünlerinin ihracatı için insani koridorun oluşturulması imkanı üzerinde çalışıyoruz." - ANKARA

YORUMLAR
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çabalarını övdü Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin çabalarını övdü Ankara'da düzenlenen panelde NATO'nun geleceği konuşuldu Ankara'da düzenlenen panelde NATO'nun geleceği konuşuldu
Kaynak: İHA

Ukrayna, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan tarım ürünlerinin deniz yolu ihracatına ilişkin açıklama - Son Dakika

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