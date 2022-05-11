Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk hayatını kaybetti

11.05.2022 09:31

Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyuran isim olan Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Kravçuk'un tipik özelliğiydi" dedi.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti.

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk'un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk'un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın ilk devlet başkanı Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti
Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk.

"YETENEK, GÜÇLÜ KARAKTER VE BİLGİ..."

Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Kravçuk'un tipik özelliğiydi" dedi. "30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

NÜKLEER CEPHANELİKTEN VAZGEÇME SÖZÜ VERMİŞTİ

Kravçuk, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk'un en önemli kararları arasında 1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

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Ukrayna, Medya, Sscb, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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