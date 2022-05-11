Ukrayna'nın ilk cumhurbaşkanı Leonid Kravçuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk, 88 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM HABERİNİ KİEV BELEDİYE BAŞKANI VERDİ

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk'un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk'un mirasının önemli olduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk.

"YETENEK, GÜÇLÜ KARAKTER VE BİLGİ..."

Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Kravçuk'un tipik özelliğiydi" dedi. "30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

NÜKLEER CEPHANELİKTEN VAZGEÇME SÖZÜ VERMİŞTİ

Kravçuk, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk'un en önemli kararları arasında 1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.