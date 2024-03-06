Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama

Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.

06.03.2024 16:41  Güncelleme: 17:06
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Ukrayna'nın Odessa kentinde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldi. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğruladı.

YUNAN HEYETİNİN DURUMU İYİ

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Yunan gazetesi Proto Thema, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya gelen Miçotakis ve heyetinin bulunduğu konvoyun 150 metre yakınında patlama meydana geldiğini aktardı. Gazeteye konuşan Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou da olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin iyi olduğunu belirtti.

"PATLAMA FÜZE SALDIRISINDAN KAYNAKLANDI" İDDİASI

Odessa'da hava saldırısı alarmı verildiği, patlamanın Rusya'nın Odessa'ya yönelik füze saldırısından kaynaklandığı iddia edildi. Patlamaya dair Ukrayna'dan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Miçotakis'in yer aldığı belirtilen konvoyun geçişi sırasında patlama sesleri duyuluyor.

"ZİYARET BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE PLANLANDI"

Öte yandan; Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre Miçotakis'in bugün Ukrayna'ya yaptığı ziyaret, büyük gizlilik içinde planlandı. Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini göstermek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Miçotakis, Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna\'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis\'in konvoyunun yakınında patlama
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konvoyunun yakınında patlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Kerem Oğuz: Kesin altına kaçırmış miço ?? 0 0 Yanıtla

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