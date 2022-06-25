Ukrayna: "Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti"

25.06.2022 19:20
Ukrayna: "Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yaptığı açıklamada, "Şehir Rus ordusu tarafından tamamen işgal edildi" dedi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yaptığı açıklamada, "Şehir Rus ordusu tarafından tamamen işgal edildi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı devam ederken, Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin Belediye Başkanı Oleksandr Striuk yeni bir açıklamada bulundu. Belediye Başkanı Striuk yaptığı açıklamada, "Şehir şu anda Rusya'nın tam işgali altında. Kendi düzenlerini kurmaya çalışıyorlar. Bildiğim kadarıyla şehre bir komutan atadılar" dedi. Striuk açıklamasında şehrin saldırılar nedeniyle ciddi hasar gördüğünü belirterek, sivillerin şehirde yaşamasının zor olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Striuk ayrıca Azot fabrikasına sığınan sivillerin ayrıldığını belirterek, "Bu insanlar sığınaklarda ve bodrumlarda yaklaşık 3 ay geçirdiler. Duygusal ve psikolojik olarak kötü durumdalar. Şimdi tıbbi ve psikolojik yardıma ihtiyaçları var" dedi.

Luhansk Valisi Sergey Gayday ise yaptığı açıklamada, "Severodonetsk'te altyapı tamamen yok edildi ve konut evlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ciddi şekilde hasar gördüğü için yıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna: 'Rus ordusu Severodonetsk'i tamamen işgal etti' - Son Dakika

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