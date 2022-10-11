Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı

11.10.2022 00:57
Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arananlar listesine aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arananlar listesine aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı. Medvedev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair söylemleri üzerine soruşturma organları tarafından ifadesinin alınması için arandığı belirtildi. Medvedev, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek. - KİEV

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı - Son Dakika
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