Ukrayna, Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ukrayna, Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine yapılan sınır ötesi saldırıyı kabul ettiğini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna ordusunun saldırganın topraklarına savaşı taşıdığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya destek olan ülkelere teşekkür etti ve yeni önlemler hazırladıklarını söyledi.

11.08.2024 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı düzenlediğini kabul ederken, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sınır ötesi saldırıların ardından Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama geldi. Rusya'nın batısındaki Kursk'a saldırıların düzenlendiğini kabul eden Zelenskiy, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'daki operasyonu ülkenin en üst düzey askeri komutanı General Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy konuşmasında, "Ukrayna, adaleti gerçekten yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor" dedi.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek olan ülkelere de teşekkür eden Zelenskiy, "Tüm ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her hafta yaptırımların gerçekten etkili olduğunu ve bunları aşmaya çalışan herkesin dünya tarafından bir tepkiyle karşılaştığını hissetmek gerekiyor. Rus devletini daha da sınırlamak için yeni önlemler hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Geride kalan haftada Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için mühimmat, Stinger füzeleri ve 155 mm topçu mermilerini içeren bir ABD yardım paketi aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Bu yardımın cephe hatlarında en hızlı şekilde hissedilmesi için zamanında lojistiği sağlamaya çalışıyoruz. ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'dan uzun menzilli yetenekler konusundaki kararlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu güçlü kararlar, bizi adil bir barışa daha da yakınlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Kursk'ta 76 binden fazla kişi tahliye edildi

Ukrayna'nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan Rusya, "terörle mücadele" durumu ilan ettiği Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonunun ardından Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde dün "terörle mücadele" durumu ilan edildiği açıklanmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, kiev, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ukrayna, Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 12:47:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna, Rusya'ya karşı sınır ötesi saldırı başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement