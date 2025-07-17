Ukrayna'ya Patriot Sevkiyatı Süreci Hızlanıyor - Son Dakika
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Politika

Ukrayna'ya Patriot Sevkiyatı Süreci Hızlanıyor

17.07.2025 14:38
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NATO, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sevkiyatı için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Alexus G. Grynkewich, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatı için hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Patriot sistemleri konusunda Almanlarla çok yakın çalışıyoruz ve bana verilen talimat, süreci mümkün olan en hızlı şekilde tamamlamak" dedi.

NATO'daki en üst düzey askeri yetkili olan Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich, Almanya'nın Wiesbaden kentinde düzenlenen LandEuro 2025 konferansında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Burada Ukrayna'ya Patriot sistemlerinin sevkiyatının durumuna ilişkin bir soru alan General Grynkewich, "Operasyonel güvenlik nedeniyle çok fazla detaya girmeyeceğim, zira Ruslara ya da başkalarına transfer ettiğimiz silahların tam sayısı veya bu transferlerin ne zaman gerçekleşeceğini açıklayamam. Ancak söyleyebileceğim şey, hazırlıkların sürdüğüdür. Patriot sistemleri konusunda Almanlarla çok yakın çalışıyoruz ve bana verilen talimat, süreci mümkün olan en hızlı şekilde tamamlamak. Biz de bunu yapıyoruz. Ayrıca başka kabiliyetlere ve ihtiyaçlara da bakıyoruz ve siyasi liderliğe sunulmak üzere teklifler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"Süreci en hızlı şekilde yürüteceğiz"

ABD'nin Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya sevki konusunda diğer ülkeleri nasıl ikna edeceğine ilişkin bir soruya cevabında Grynkewich, "Hava savunması, modern harp sahasında büyük önem taşıyor ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarının ölçeği düşünüldüğünde, bu konu hem bizim hem ABD Dışişleri Bakanı hem de ABD Başkanı için kilit odak noktası. Bu hedefe ulaşmak için herkesi bir araya getirmeyi ve mevcut imkanların neler olduğunu değerlendirmeyi planlıyorum. Bu süreç, Ukrayna'ya gönderilecek sistemlerin sıralanmasıyla bağlantılı olacak" diye konuştu.

Avrupa'da halihazırda bulunan kabiliyetlerin, üretim hattından yeni çıkacak sistemlerden daha hızlı sevk edilebileceğini söyleyen General Alexus G. Grynkewich, "Şu an kesin sayılarının ne olacağını söyleyemem ama bana verilen talimat, Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu sistemleri oraya ulaştırmak. Bu konuda çok daha fazla gelişme olacak ve süreci en hızlı şekilde yürüteceğiz. Yoğun bir koordinasyon ve çalışma var ama belirttiğim gibi, Patriot sistemlerine dair ilk kapasite sevkiyatı için hazırlık aşamasına çoktan geçtik" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'ya Patriot Sevkiyatı Süreci Hızlanıyor - Son Dakika

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