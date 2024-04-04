Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.

04.04.2024 21:41
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacak. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde otoyollarda alınan tedbirlerle ilgili bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Ankara- Niğde Otoyolu'nda bulunan ana kontrol merkezine ziyarette bulundu. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada bayramda yurt genelinde 30-35 milyon vatandaşın seyahat edeceklerini öngördüklerini ifade etti. Karayolu, demiryolu, havayolu ve diğer ulaştırma modlarıyla birlikte yaklaşık 100 milyon ayrı yolculuk yapılacağını belirten Uraloğlu, "Milyonlarca vatandaşımızın seyahatiyle memleketimizde bir nevi "kavimler göçü' yaşanacak. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, bayram süresince karayollarında 68 bin 680 kilometre karayolu ağında denetimleri sıkılaştırdıklarını belirterek, "7/24 görev esasına göre ülke geneline yayılmış 18 Bölge Müdürlüğü, 122 Şube Şefliği, 15 Tünel Bakım İşletme Şefliği, 41 Otoyol Bakım İşletme Şefliği bayram süresince kesintisiz hizmet verecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı'nın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

"Fahiş bilet fiyatları gibi durumlar için firmaları uyardık"

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda yol çalışmalarına ara verdiklerini ve trafiği yoğun olan bölgelerde ek önlemler aldıklarının altını çizen Uraloğlu, "Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş bilet fiyatları gibi durumlarda mağduriyet yaşanmaması için firmalara uyarılarda bulunduk. Otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik izin verdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, vatandaşların yola çıkmadan ücretsiz Alo 123 ya da 159 hattından ve KGM web sitesi üzerinden kapalı ve çalışma yapılan yollar ile hava durumu ve önemli yerler hakkında bilgi alabileceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık - Son Dakika

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