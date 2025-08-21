Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın gerçekleştirilecek Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'a gitti.
Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın gerçekleştireceğimiz Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Hızlı Demiryolu Hattı temel atma töreni için Iğdır'dayız. Doğunun bereketli topraklarını, ticaretin ve ulaşımın kalbi haline getirecek bu büyük adımı Iğdır'dan başlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Ulaştırma Bakanı Iğdır'da Demiryolu Temel Atıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?