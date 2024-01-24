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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok ile Görüştü - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi. Görüşmede, Ankara'ya ait ulaşım ve raylı sistem projeleri ele alındı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok ile Görüştü
24.01.2024 - 10:53,
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Turgut Altınok ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait halihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok ile Görüştü - Son Dakika
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