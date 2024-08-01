Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'ni görüştü - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'ni görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, projenin coğrafyanın ekonomisini geliştireceğini ve güvenliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

01.08.2024 10:04
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye'ye kadar gidecek Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde nereye geldiğimizi beraberce istişare ettik. Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de bu vesileyle coğrafyamızın güvenliğine katkı sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile dün Bağdat'ta bir araya geldi. Bakan Uraloğlu görüşmede, Kalkınma Yolu, iki ülke arasındaki iş birliğine dair atılacak adımlar ile Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin Eylül ayı içerisinde Türkiye'de gerçekleştirilmesi hususlarını ele aldıklarını belirtti. Uraloğlu, "Komşu olarak ilişkilerimiz çok kıymetli. Biz, Irak ile ne kadar beraber olursak coğrafyamızdaki sıkıntılı süreçleri de beraber atlatırız. Bugün bile ne kadar sıkıntılar içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Onun için iki ülkenin iş birliği gerçekten çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu, iki ülkeyi hem birbirine ulaştıracaklarını ve bağlayacaklarını hem de diğer ülkeler arasında köprü vazifesi göreceklerini vurgulayarak, "Onun için Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye'ye kadar gidecek Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'nde nereye geldiğimizi beraberce istişare ettik. Bu konuda daha hızlı nasıl hareket edebiliriz, onu konuştuk" dedi.

"Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de güvenliğine katkı sağlayacağız"

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak, "Güzel bir ziyaret oldu, inşallah bu ziyaret vesilesiyle Kalkınma Yolu Projesi'ni biraz daha hızlandıracağız. 4 ülke olmak üzere güzel bir proje hayata geçireceğiz. Hem coğrafyamızın ekonomisini geliştireceğiz hem de bu vesileyle coğrafyamızın güvenliğine katkı sağlayacağız" diye konuştu. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'ni görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile Kalkınma Yolu Koridoru Projesi'ni görüştü - Son Dakika
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